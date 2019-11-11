Миллиардер Владимир Лисин стал крупнейшим налогоплательщиком с офшорной прибыли

Собственник Новолипецкого металлургического комбината, миллиардер Владимир Лисин заплатил самый крупный подоходный налог с прибыли подконтрольной иностранной компании.

Кипрская офшорная организация Fletcher Group Holdings принесла бюджету Липецкой области около трех миллиардов рублей за три года. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает РБК. Сумма налога, заплаченная Лисиным, обеспечила около трех четвертей всех поступлений подоходного налога с прибыли иностранных компаний, контролируемых в Российской Федерации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за октябрь текущего года отток средств россиян, хранящихся на счетах «Сбербанка» составил 79 миллиардов рублей. Исходя из опубликованной отчетности, на сегодняшний день в «Сбербанке» находится более 13 триллионов рублей граждан Российской Федерации.