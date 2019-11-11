Половина жителей Сестрорецка осталась без света

Половина жителей Сестрорецка осталась без света
Жалобы стали появляться в различных сообществах в социальных сетях. Фото: pixabay.com

В городе Сестрорецк Курортного района Санкт-Петербурга отключили энергоснабжение. Причина произошедшего пока неизвестна.

Вечером понедельника, 11 ноября, жители города Сестрорецк стали жаловаться на массовые перебои с электричеством. Половина населения оказалась лишенной света, отмечают свидетели происшествия.

О проблемах с энергоснабжением рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». На видео, снятом из автомобиля, заметно, что на дороге абсолютная темнота, прерываемая лишь светом фар, не работает ни один фонарь. «В Сестрорецк и дальше нет света», — подписал публикацию автор.

Причины перебоев выясняются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сестрорецке автомобилистка на «Опеле» въехала в отбойник. Женщина умудрилась буквально «залезть» на заграждение.

курортный район отключение света санкт-петербург сестрорецк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин и Меркель обсудили Украину и Ближний Восток
В Курортный район вернулся свет
Беглов сократил субсидию на общественный транспорт
Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
На Звездной двое угодили под колеса автобуса
Президент Боливии Эво Моралес покинул свой пост
Проезд в Кронштадт по дамбе будет ограничен до выходных
«Золотой Граммофон» в Петербурге вызвал бурю негодования у зрителей