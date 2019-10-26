Женщина на «Опеле» заехала на отбойник в Сестрорецке

Автомобиль необычным образом «припарковался» посреди Приморского шоссе в Сестрорецке. Колеса иномарки оказались на дорожном ограждении. Машину пришлось снимать с помощью эвакуатора.

Обо все рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» днем 26 октября. Местные жители рассказали и показали, как автомобилистка «припарковала» свой Opel двумя колесами на отбойнике. На место пришлось вызывать эвакуатор — иномарку поднимали с барьерного ограждения с помощью тросов.

«Превосходно и оригинально! Браво» Такого я ещё не видела. Такого никто не сможет повторить», — написала одна из участниц группы.

Пользователи в группе задаются единственным вопросом — «Как?».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стеснительный водитель сбил памятник и остался в машине в Песочном.