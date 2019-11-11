Петербурженка с ВИЧ отстояла права на воспитание сына, которого кормила грудью

Однако расследование дела еще не завершено. Фото: pixabay.com

Однако расследование дела еще не завершено. Фото: pixabay.com

Девушка знала о своем диагнозе, однако не предполагала, что кормление грудью может быть опасным для малыша, который появился на свет здоровым.

Московский районный суд Петербурга не стал лишать родительских прав ВИЧ-положительную женщину, которая кормила новорожденного грудным молоком. Ранее суд планировал передать ребенка отцу.

Адвокат девушки, Ольга Кривонос, отмечает, что изначально её подзащитная знала о своем диагнозе, но хотела принимать терапию, однако теперь готова проходить лечение и сознательно относится ко всем необходимым процедурам, пишет ТАСС.

Женщину обвиняли в ВИЧ-диссиденстве, однако она подчеркивает, что не пропагандировала отказ от лечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что заразиться ВИЧ в бассейне или салоне красоты невозможно, поскольку вирус погибает во внешней среде.