На Звездной двое угодили под колеса автобуса

Оба мужчины, предположительно, являются пациентами тубдиспансера.

Все случилось сегодня вечером, 11 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на улице Звездной недалеко от дома номер два. Двое мужчин перебегали дорогу в неположенном месте, когда на них наехал автобус. По предварительным данным, водитель общественного транспорта просто не успел затормозить. В результате оба бегуна пострадали – один после инцидента находился в сознании, информации о другом не поступало.

«Говорили, пациенты из тубдиспансера»,

— пояснил автор поста.

«Оба сбитых были ВО ВСЁМ ЧЕРНОМ без отражателей, пытались перебежать в неположенном месте (где машины плотно припаркованы) + на улице темно»,

— добавляет другой очевидец.

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