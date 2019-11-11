СК поделился видео из дела историка Соколова

На кадрах запечатлена квартира преподавателя, а также процесс выбрасывания черного пакета в Мойку.

Видеозапись опубликовали на YouTube-канале Следственного комитета России. Ролик содержит кадры из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней выпускницы Анастасии Ещенко. Так как мужчина увлекался историей и исторической реконструкцией, у него нашли рыцарские доспехи, мундир и оружие. Также камерам видеонаблюдения удалось запечатлеть процесс выноса и выброса черного пакета – скорее всего, в нем лежали останки девушки.

Напоминаем, что страшное преступление было совершено еще 7 ноября. По предварительным данным, молодую девушку убил ее возлюбленный – Олег Соколов. Мужчина якобы застрелил Анастасию, расчленил и решил выбросить останки в Мойку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водолазы продолжают искать в Мойке останки убитой аспирантки СПбГУ.