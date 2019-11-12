Шнуров не исключил появления нового солиста «Ленинграда»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не исключает, что в музыкальном коллективе может появиться новый солист. Об этом он заявил в интервью Софико Шеварднадзе в программе «Простое о сложном».

Ведущая спросила музыканта, допускает ли он, что участники группы могут собрать «Ленинград-2». Он ответил, что такое может произойти.

«Была такая мысль — поменять солиста в группировке «Ленинград». Я могу это представить, потому что фактически я режиссер», — добавил он.

Напомним, «Ленинград» даст два больших новогодних концерта в Москве и Петербурге. Так, 30 декабря Шнуров и компания в 20 часов выступят в клубе «Известия Hall» в Москве, а 31 декабря в 23 часа встретить новогоднюю ночь с группировкой можно будет на «Тинькофф Арене» в Петербурге.

Напомним, 12 октября, состоялся концерт группы «Ленинград» в Петербурге. Масштабное мероприятие прошло на «Газпром Арене», на концерт пришли 67 тысяч человек. Несмотря на то, что выступление было заявлено как прощальное, на пресс-конференции Шнуров рассказал, что печалиться рано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сергей Шнуров анонсировал прощальный тур. В длинном стихотворении Сергей Шнуров признается, что сам выбрал стиль «баснословного угара» и никого не винит в этом. Кроме того, исполнитель подчеркивает, что группа «Ленинград» прошла долгий путь и радовала не одно поколение.