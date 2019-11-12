У жителя Петербурга украли 3 миллиона рублей прямо у дома

По словам потерпевшего, деньги принадлежат его матери, которая попросила его забрать их у своего знакомого. Фото: Pixabay

По словам потерпевшего, деньги принадлежат его матери, которая попросила его забрать их у своего знакомого. Фото: Pixabay

Полиция расследует грабеж в отношении жителя Петербурга на 3 миллиона рублей.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 11 ноября в полицию обратился 22-летний молодой человек и рассказал, что у одного из подъездов дома 41 по пр. М.Жукова неизвестный злоумышленник, несколько раз ударив заявителя по лицу, выхватил у него из рук сумку, в которой находились 3 миллиона рублей и документы. Злоумышленник скрылся с места преступления.

По словам потерпевшего, деньги принадлежат его матери, которая попросила его забрать их у своего знакомого. Встретившись с ним у одного из торговых центров Приморского района, молодой человек вызвал такси, на котором доехал до дома, где и произошел инцидент. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд вынес приговор по делу о краже денежных средств с банковской карты. Как полагает следствие, обвиняемый похитил банковскую карту потерпевшего, пришел в помещение офиса Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», где с помощью банкомата обналичил девятью транзакциями денежные средства на общую сумму 150 тыс. рублей