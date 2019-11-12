В Петербурге пройдет Fashion Freak Show Жан-Поля Готье

В Петербурге с 31 января по 2 февраля 2020 года в БКЗ «Октябрьский» пройдет Fashion Freak Show Жан-Поля Готье. Модельер впервые представит в России сотню провокационных и эксцентричных костюмов.

Премьера шоу состоялась в сентябре 2018 года в кабаре «Фоли Бержер». Оно представляет собой смесь модного показа и танцевального ревю под звуки от диско до панка. Участие в шоу принимают актеры, танцовщики и артисты цирка.

«Я всегда предпочитал женщин с характером стереотипным хорошим девочкам, всегда любил чудаков, провокаторов, смешение разных эстетик, неожиданные откровения. И эту трансгрессивную энергию я выпускаю на свободу», — отмечает Готье.

Фриками модельер называет людей, которые осознают и принимают свое отличие от окружающих. Участие в его показах на разных этапах принимали высокие и маленькие, худые и толстые, молодые и люди старше.

К созданию Fashion Freak Show приложили руки режиссер и со-директор Тони Маршалл, хореограф Марион Мотин, работавший с Мадонной, и лауреат премии Грэмми композитор Нил Роджерс. Автором идеи, сценаристом и режиссером выступил сам Жан-Поль Готье.

Жан-Поль Готье создавал костюмы для Мадонны и Милен Фармер. Его наряды можно увидеть в фильмах Педро Альмодовара, Питера Гринуэя и Люка Бессона.

После Петербурга шоу отправится в Москву.

Купить билеты на Fashion Freak Show в БКЗ «Октябрьский» можно по ссылке.