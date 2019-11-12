Домушник вынес из дома в Понтонном наличку и видеокарту

Полиция ищет вора-домушника, который украл деньги и комплектующие системного блока компьютера из частного дома в Колпинском районе Петербурга.

Как сообщают в региональном главке МВД, в правоохранительный органы обратился 33-летний мужчина и рассказал, что утром 11 ноября неизвестный пробрался в его дом в поселке Понтонный. Выбив стеклопакет, он проник в дом и забрал из шкафа 160 тысяч рублей. Уходя, он прихватил с собой видеокарту и материнскую плату.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, размещенных на соседнем доме. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у жителя Петербурга украли 3 миллиона рублей прямо у дома. Полиция расследует грабеж в отношении жителя Петербурга на крупную денежную сумму.