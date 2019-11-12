В Ленобласти ликвидировали более 700 незаконных свалок за год

В Ленобласти ликвидировали более 700 незаконных свалок за год
Всего было выявлено 757 незаконных свалок. Фото: pixabay

За минувшие месяцы 2019 года в Ленинградской области было выявлено и ликвидировано 757 несанкционированных свалок, сообщает областной комитет государственного экологического надзора.

Сотрудники ведомства провели несколько сотен проверок о соблюдении закона об отходах производства. Всего было выявлено 757 незаконных свалок. Также в госэконадзоре выяснили, что больше всего свалок приходится на Всеволожский, Выборгский и Приозерский районы.

В результате было возбуждено 357 административных дел. Общая сумма штрафов составила более 9 млн рублей. Также комитет подал иски в адрес шести предприятий на общую сумму порядка 617 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что районным администрациям Петербурга разрешили штрафовать за свалки.

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В Ленобласти ликвидировали более 700 незаконных свалок за год
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