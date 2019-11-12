Аварийщики устранили неполадки на тепломагистрали во дворе на Маршала Жукова

Коммунальная авария произошла минувшей ночью, 12 ноября, во дворе одного из жилых домов по проспекту Маршала Жукова в Кировском районе Петербурга. Специалисты уже устранили неполадки.

О прорывах на теплосети рассказали местные жители в петербургской группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Жильцы дома №33, а также №28 по проспекту Маршала Жукова пожаловались на валящий из-под земли пар, а также работающую посреди ночи технику. По словам очевидцев, там перерыли весь двор.

Как сообщили в петербургской компании «Теплосеть», две дыры на одной трубе образовались почти одновременно — во втором часу дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пивзаводе «Балтика» завершили ремонт взорвавшегося паропровода. Специалисты завершили ремонтные работы в половину седьмого утра. Ремонт паропровода удалось провести досрочно — за 9,5 ч вместо положенных по нормативам 13 часов.