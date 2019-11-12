В Луге повышается уровень воды после разлива реки

Разлив реки в городе Луга Ленобласти произошел в субботу, 9 ноября. По словам очевидцев, после резкого роста уровня воды, она все еще прибывает.

Как рассказали местные жители в группе «Подслушано в городе Луга» в социальной сети «ВКонтакте» днем 11 ноября, вода начала затапливать городскую набережную. Это произошло на следующий день после разлива реки Луга.

Пользователи в комментариях шутят, что с заморозками там можно будет открыть каток, или запустить пароходы по реке.

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