В Луге повышается уровень воды после разлива реки

В Луге повышается уровень воды после разлива реки
Набережная реки Луги. Фото: vk.com/lugasluh

Разлив реки в городе Луга Ленобласти произошел в субботу, 9 ноября. По словам очевидцев, после резкого роста уровня воды, она все еще прибывает.

Как рассказали местные жители в группе «Подслушано в городе Луга» в социальной сети «ВКонтакте» днем 11 ноября, вода начала затапливать городскую набережную. Это произошло на следующий день после разлива реки Луга.

Фото: vk.com/lugasluh

Пользователи в комментариях шутят, что с заморозками там можно будет открыть каток, или запустить пароходы по реке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале октября парк Дубки в Сестрорецке затопило. Территория ушла под воду из-за закрытия дамбы. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области бушевала непогода, которая частенько превращается зеленую зону «в Атлантиду районного масштаба».

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