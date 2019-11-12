Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников

Речь идет не только о чиновниках и ближайших членах их семей, но и о других родственниках и знакомых.Фото: Pixabay

Речь идет не только о чиновниках и ближайших членах их семей, но и о других родственниках и знакомых.Фото: Pixabay

Конституционный суд России признал законным право конфисковать имущество чиновников, их родственников и знакомых в случае, если те не смогут доказать его законное происхождение. Это следует из решений суда по жалобам экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, членов его семьи и близких, сообщают «Ведомости».

У родителей, жены и бывших подруг Захарченко изъяли имущество на 9 млрд рублей.

Их представители утверждали, что Генпрокуратура не предоставила прямых свидетельств того, что имущество было куплено на незаконные доходы Захарченко.

Однако КС постановил, что суды имеют право изымать в пользу государства имущество, если оно куплено на доходы, законность которых не подтверждена. При этом речь идет не только о чиновниках и ближайших членах их семей, но и о других родственниках и знакомых.

Согласно решению, собственники должны сами доказывать законность происхождения средств, на которые приобреталось имущество. Если стоимость активов явно несоразмерна их заработкам, имущество могут конфисковать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ.