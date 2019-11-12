Припаркованная на газоне белая KIA вызвала негодование у жителей Петербурга

Местные жители жалуются на водителя автомобиля KIA, который припарковал транспортное средство на газоне на проспекте Стачек.
«Страна должна знать своих героев», — пишет автор поста в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
У машины был открыт багажник, а водитель, видимо, собирался выгружать вещи. Этот случай стал поводом для дискуссии в соцсетях.
Некоторые пользователи Сети считают, что в этом виноваты власти.
«Сколько раз не обращался к муниципалом, увеличить парковочные места у дома, ответ один: «Мы не можем убирать зеленые насаждения», — пишет пользователь Сети.
Но другие против вырубки зеленых насаждений.
«За зелёные насаждения…но… Когда строят коттеджи все вырубают и не думают о лесах», — пишет комментатор.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Петербурга утомили водители, которые ставят свои машины на газоны. Юрист советует обращаться в местные администрации — там нарушителям выпишут штраф.