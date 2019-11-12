Утром в Гатчине полыхал дом на 70 «квадратах»

Во вторник утром в Гатчине произошел пожар — на улице Рысева загорелся частный дом на площади 70 квадратных метров.

Как сообщают в областном главке МЧС России, экстренные службы получили сообщение о возгорании в доме на улице Рысева в 7:38 утра 12 ноября. На место выехали 12 спасателей. Также на пожар отправили три спецмашины.

Огнеборцам удалось справиться с пламенем на площади в 70 кв.м. за полчаса — в 7:11 спасатели сообщили о его полной ликвидации. О возможных пострадавших не сообщается. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе ночью горела дача. Пламя распространилось на 54 квадратных метра. Сигнал о возгорании экстренные службы получили в 3:10.