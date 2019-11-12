Найденный в Мойке череп оказался учебным экспонатом

В СК рассказали, откуда в Мойке взялся череп. Фото: pixabay.com

В СК рассказали, откуда в Мойке взялся череп. Фото: pixabay.com

Череп, найденный в реке Мойке, оказался учебным экспонатом. Его обнаружили при поиске останков убитой аспирантки СПбГУ.

По предварительным данным, череп использовался в одном из учебных заведений для изучения строения скелета. О его происхождении свидетельствуют внешние признаки, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

«Это учебный экспонат, к убийству отношения никакого не имеет», — заключили в ведомстве.

Череп был обнаружен 9 ноября в ходе расследования убийства 24-летней девушки. Обвиняемым проходит 63-летний историк Олег Соколов. Мужчина был задержан на набережной Мойки утром в субботу. Соколова достали из реки вместе с рюкзаком. Внутри находились трезанные женские руки и травматический пистолет.

Решением Октябрьского районного суда Олег Соколов заключен под стражу. Под арестом он пробудет до 8 января 2020 года.