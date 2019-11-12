Таджика, пристававшего к 11-летней девочке в лифте в Мурино, посадили под стражу

Гражданин Таджикистана, домогающегося к ребенку в лифте, заключили под стражу. Следственный отдел во Всеволожске продолжает расследовать уголовное дело.

По предварительным данным, страшный инцидент произошел 9 ноября в Мурино. Подозреваемому в покушении на половую неприкосновенность 11-летней девочки предъявили обвинение.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области, подозреваемым является 24-летний мужчина, который прибыл в Россию на заработки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки. В отдел полиции обратилась ее мать.