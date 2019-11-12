Петербург готовится к зиме: продолжается уборка дорог и улиц

Петербург готовится к зиме: продолжается уборка дорог и улиц
Проезжую часть и тротуары продолжают активно приводить в порядок к зимнему периоду. Фото: gov.spb.ru

На территории Северной столицы начались комплексные уборки проезжих частей и тротуаров. Всего за прошедшие сутки к работе были подключены 111 человек.

Город продолжают готовить к предстоящей зиме. Активнее всего работы ведутся на автодорогах и тротуарах. С понедельника, 11 ноября, в Кировском и Красносельском районах начали мыть дороги и остановки. Часть работ проводится ночью, чтобы не мешать транспортному движению.

Работники моют остановки. Фото: gov.spb.ru

Как сообщили на официальном сайте городской администрации, в уборке задействуют специальную технику, оснащенную системой навигации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что зима в России будет аномально теплой. Особенно неожиданной температура будет после Нового года.

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