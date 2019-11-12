В реке Сосновке заметили пугающие пятна мазута

В реке Сосновке заметили пугающие пятна мазута
Жители заметили черные пятна на поверхности воды. Фото: vk.com/ulyanka_ekologia

В Красносельском районе Северной столицы на реке Сосновке появились пятна нефтепродуктов. Большое количество разводов на воде очевидцы заметили рядом с улицей Пионерстроя.

Со слов пользователей в сообществе «Ульянка Экология», петербуржцы уже написали заявления по природопользованию. В соцсети «ВКонтакте» также опубликовали фотографии, на которых видно, что черные пятна находятся рядом с берегом.

В комментариях к записи руководитель группы рассказал, что сброс был произведен сотрудниками ПО «Возрождение» в ходе подмыва зоны работ. Реку обещают очистить до 20 ноября.

«Спасибо, что обратили внимание», — написала подписчица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о маслянистых пятнах в Неве. Их заметили местные жители.

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