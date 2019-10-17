Жители Петербурга заметили в Неве маслянистые пятна

Сегодня, 17 октября, петербуржцы заметили в Неве странные маслянистые пятна неизвестного происхождения.

О загрязнении реки рассказали очевидцы в публикации сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пятна жители города увидели в районе Володарского моста. По словам комментаторов, они регулярно наблюдают странные явления.

Маслянистые пятна на воде «приплывают» со стороны «Металлостроя». Как рассказывает интернет-пользовательница, горожане регулярно пытаются привлечь внимание к проблеме, однако их игнорируют.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты Росгидромета признали речку Каменку, протекающую на территории Санкт-Петербурга, экстремально загрязненной. В пробах воды обнаружили высокий уровень содержания марганца и аммонийного азота.