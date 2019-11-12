Ведущая «Время» Андреева удивилась зарплате Малахова

Она отметила, что никогда не зарабатывала таких денег на канале, но за коллегу рада.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем ведущая программы «Вреся» на Первом канале Екатерина Андреева рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Разговор между журналистками зашел о недавнем интервью, в рамках которого Ксения Собчак общалась с Андреем Малаховым. Телеведущий, который раньше вел «Пусть говорят», заявил, что ему платили в месяц около 50 тысяч долларов. Он отметил, что больше него зарабатывали разве что Иван Ургант и Владимир Познер. Комментируя заработок коллеги, Андреева заверила, что порадовалась за него, но подчеркнула, что ее доход куда скромнее.

Также телеведущую возмущает, что в России есть большая несправедливость между зарплатами мужчин и женщин – первые, как правило, получают больше, хотя выполняют ту же работу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малахов рассказал, почему ушел с Первого канала.