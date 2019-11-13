Трамп предложил Эрдогану сделку на сумму 100 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану заключить торговую сделку.

Как сообщает The Washington Post. сумма торговой сделки составляет $100 млрд. Кроме того, Трамп предложил «обходной путь» в ситуации с обещанными из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400 санкциями.

Как пишет издание, часть Палаты представителей США будет недовольна таким решением Трампа. Некоторые конгрессмены уже поддержали введение санкций в отношении Турции из-за военной операции в Сирии «Источник мира».

Напомним, в октябре Турция объявила о проведении военной операции в Сирии «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. Кроме того, в США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии. Песков заявил, что российские власти даже думать о таком не хотят, а также отметил, что между Россией и Турцией много важных военных связей. Таким образом политик обозначил позицию касательно сложившейся ситуации в Сирии.