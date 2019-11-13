В Петербурге 10 тысяч зараженных цветов уничтожили в печи

В Петербурге 10 тысяч зараженных цветов уничтожили в печи
3060 хризантем сожгли. Фото:pixabay.com

В СанктПетербурге 10 тысяч цветов были заражены вредителями. Цветы не прошли фитосанитарный контроль. В бутонах, прибывших из Голландии, Израиля, Кении, Колумбии сотрудники Россельхознадзора обнаружили живых особей западного цветочного трипса и табачной белокрылки.

Этих насекомых считают опасными карантинными вредителями. Зараженные ими растения должны подлежать уничтожению.

Всего в печь отправились 10 703 цветка. Были уничтожены более трех тысяч хризантем, тысяча гвоздик, а также эустомы, розы, гелиантусы и рододендроны.

Ранее GazetaSPb сообщила, что инспекторы Россельхознадзора исследовали груз фруктов, который прибыл в Петербург из Боснии и Гереговины. Оказалось, что персики заражены опасной болезнью.

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