Все руководство ростовского ФСИН задержано ФСБ

В среду, 13 ноября, силовики задержали всю верхушку ростовского отделения ГУФСИН России по подозрению в коррупции.

Руководство донского ФСИН, включая главу отделения, генерал-майора внутренней службы Муслима Дххаева, и всех его заместителей, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подозревают в коррупционных действиях, пишет издание 1rnd.

На данный момент, по информации портала, задержанные доставлены в управление ФСБ РФ по Ростовской области, их допрашивают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев и пресекли сбыт крупной партии наркотических веществ, которые, в количестве 440 килограмм, должны были распространяться в десяти регионах России. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается в 650 миллионов рублей.