Журнал People назвал самого сексуального мужчину на планете

Певец, сотрудничавший с Канье Уэстом и Алишер Киз, женат и воспитывает двоих детей. Фото: Wikipedia

Певец, сотрудничавший с Канье Уэстом и Алишер Киз, женат и воспитывает двоих детей. Фото: Wikipedia

В 2019 году, по версии издания People, самым привлекательным мужчиной в мире стал американский исполнитель Джон Ледженд.

40-летний музыкант отнесся к присужденному титулу неоднозначно. Он отметил, что это большая честь, однако, в то же время признался, что ощущает давление и немного напуган таким выбором журнала. За всю историю People Джон Ледженд стал 34-м по счету мужчиной, которому присвоили звание самого сексуального мужчины из ныне живущих.

В 1985 году издание впервые присвоило этот титул актеру Мелу Гибсону, которому на тот момент было 29 лет.

Отметим, что Джон Ледженд является почетным обладателем трех статуэток «Грэмми», а также «Эмми», «Оскара» и «Золотого глобуса».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двух пассажиров рейса Москва-Владивосток оштрафовали за секс на борту самолета.