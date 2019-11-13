Россияне потратили на большой распродаже AliExpress 17 миллиардов

Распродажа проходила с 11 по 12 ноября. Фото: Pixabay

Распродажа проходила с 11 по 12 ноября. Фото: Pixabay

AliExpress Россия (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ) раскрыл результаты распродажи, которая проходила с 11 по 12 ноября.

В рамках китайского аналога «черной» пятницы — Дня холостяка – продажи в интернет-магазине составили 17,2 млрд рублей. Шопинг устроили более 5 млн россиян, которые оставили на платформе порядка 30 млн рублей.

Рейтинг популярных товаров возглавил iPhone XR. Следом расположились робот-пылесос iRobot и 50-дюймовый телевизор Skyworth. Самыми популярными категориями стали одежда, товары для дома и электроника.

Как сообщает компания, около 15% оборота пришлось на отечественных продавцов, что тоже является рекордным показателем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россияне, приобретающие вещи в интернет-магазине AliExpress, смогут возвращать вещи обратно. Им не придется объяснять причину решения.