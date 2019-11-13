В Ленобласти по подозрению в инцесте задержали отца 15-летней девочки

Оказалось, что задержанный привлекался к суду двумя годами ранее за побои, однако уголовное дело прекратили за примирением сторон. Фото: Baltphoto

Оказалось, что задержанный привлекался к суду двумя годами ранее за побои, однако уголовное дело прекратили за примирением сторон. Фото: Baltphoto

Безработный и ранее судимый житель Всеволожского района подозревается в растлении собственной пятнадцатилетней дочери.

Во вторник, 12 ноября, в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинграсдкой области поступил звонок от 66-летней жительницы деревни Старая. Пожилая женщина утверждала, что сорокалетний односельчанин домогается девочки-подростка, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали подозреваемого. Позже выяснилось, что судимый ранее мужчина действительно совершал насильственные действия в отношении своей дочери. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские задержали подозреваемого по делу об изнасиловании одиннадцатилетней девочки в лифте одного из домов в Мурино.