«Продукты 24» на Петроградке незаконно продавали коньяк и водку

&#171;Продукты 24&#187; на Петроградке незаконно продавали коньяк и водку
В ходе проверки изъяли 120 бутылок контрафакта. Фото: Google View

Круглосуточный магазин на улице Блохина в Петроградском районе Санкт-Петербурга занимался незаконной реализацией алкоголя.

Прокуратура Северной столицы обнаружила нарушения в деятельности магазина «Продукты 24 часа». ООО «Стелла», владеющая торговой точкой, реализовала алкогольную продукцию под видом коньяка и водки без лицензии. Кроме того, спиртные напитки продавались без акцизной марки, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 120 бутылок контрафактного алкоголя. Организацию привлекут к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ККИ ликвидировали пекарню в Выборгском районе Петербурга. Заведение имело долги по аренде в размере 300 тысяч рублей, а также занималось незаконной продажей спиртного.

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