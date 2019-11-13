«Продукты 24» на Петроградке незаконно продавали коньяк и водку

Круглосуточный магазин на улице Блохина в Петроградском районе Санкт-Петербурга занимался незаконной реализацией алкоголя.

Прокуратура Северной столицы обнаружила нарушения в деятельности магазина «Продукты 24 часа». ООО «Стелла», владеющая торговой точкой, реализовала алкогольную продукцию под видом коньяка и водки без лицензии. Кроме того, спиртные напитки продавались без акцизной марки, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 120 бутылок контрафактного алкоголя. Организацию привлекут к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ККИ ликвидировали пекарню в Выборгском районе Петербурга. Заведение имело долги по аренде в размере 300 тысяч рублей, а также занималось незаконной продажей спиртного.