На въезде в Пулково из-за дорожных работ собралась пробка

Дорожные работы у Пулково продлятся до 15 ноября. Фото: vk.com/spb_today

Дорожные работы у Пулково продлятся до 15 ноября. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге затор из автомобилей образовался на въезде в аэропорт Пулково днем 13 ноября. Причиной этого стали ремонтные работы на дороге.

О трудностях при въезде рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

«В аэропорт половина въездов закрыта. Кому лететь, плюсуйте ещё минут 15-20», — отметил один из автомобилистов.

Пробка скопилась при въезде в зону «Прибытия». На участке у централизованного пассажирского терминала с 11 ноября ведутся работы по замене асфальтобетонного покрытия.

Завершить дорожные работы планируют 15 ноября. До этого момента въезд в аэропорт, вероятно, будет затруднен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большеохтинском мосту из-за ДТП образовалась пробка. Авария произошла перед заездом на переправу со стороны Охты.