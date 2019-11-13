Во «Вконтакте» появятся дизлайки к комментариям

Пользователи смогут высказывать свое мнение новым способом.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем рассказали представители социальной сети «Вконтакте» во время конференции VK Content Day. Они отметили, что пользователи смогут ставить дизлайки на комментарии. Эта функция появится до конца 2019 года, но как именно она будет работать – непонятно. Также во «Вконтакте» рассказали, что появятся и другие нововведения, о которых пока ничего не говорят.

Напоминаем, что сейчас можно поставить только «лайки». К слову, некоторые другие соцсети наоборот отказываются от отметок «мне нравится» – например, Instagram, которые считается одни из самых депрессивных приложений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что WhatsApp начал блокировку подозрительных пользователей. Пока что представители мессенджера никак не объяснили, что из себя представляют такие профили.