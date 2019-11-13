Бузову обвинили в рекламе опасной сыворотки для лица

Певица порекомендовала подписчикам средство от прыщей, которое содержит антибиотик и не является безопасным.

Об этом стало известно 12 ноября. С заявлением выступила блоге Екатерина Конасова, которая посвятила теме целый ролик на YouTube. Девушка провела расследование о Instagram-бренде Fem Fatal, который продавал сыворотку от прыщей. Производитель уверял, что в составе нет антибиотиков, но, как показала экспертиза, обещания – это всего лишь слова, не имеющие ничего общего с реальностью. Именно поэтому из-за «голубой водички» страдали десятки девушек, делящиеся своими негативными отзывами и пугающими фотографиями после нанесения средства.

Информационный повод обсуждался не только в сети, но и на телевидении. Несмотря на это Ольга Бузова прорекламировала бренд и посоветовала своим подписчикам опасный продукт. Певица заверила, что сама пользуется им.

«Я не верю, что Бузова не знала. Еще как знала. Просто деньги не пахнут»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова рассказала о соперничестве с Нурмагомедовым.