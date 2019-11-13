Тяжелобольные петербуржцы смогут получать бесплатные лекарства

Тяжелобольные петербуржцы смогут получать бесплатные лекарства
Фото: https://pixabay.com/

Средства на их покупку выделят из федерального бюджета.

Об этом стало известно 13 ноября. Инициативу обсудили во время пленарного заседания ЗакСа. В ближайшее время в законодательство будут внесены изменения, которые позволят тяжелобольным петербуржцам получать бесплатные лекарства. Депутат Рассудов отметил, что возмещать расходы будут из средств федерального бюджета.

Отмечается, что все парламентарии поддержали поправки, воздержавшихся и проголосовавших «против» не оказалось». Срок внесения поправок – до 15 ноября 2019 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге появится резервный фонд лекарств для больных сахарным диабетом. Согласно документу, люди, страдающие диабетом, получат право на обеспечение лекарственными препаратами из специально созданного резервного запаса, а также смогут обучаться основам компенсации диабета.

закон лекарства
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