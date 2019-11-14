Банки предупредили россиян о новом способе мошенничества с банковскими картами

Мошенники, использующие социнженерию для вывода средств с банковских карт, придумали еще один способ обналичивания средств.

В 80% случаев аферисты переводят деньги на виртуальный «пластик» – онлайн-кошельки. Как сообщили «Известия», согласно данным Сбербанка, при этом мошенники используют сервисы перечислений, которые позволяют перевести средства по номеру «пластика».

Происходит все примерно так: мошенник вбивает данные «пластика», с которого хочет получить деньги, а после номер карты, на которую хочет их перевести. В этот момент владельцу карты-отправителя приходит сообщение на телефон с кодом подтверждения. Представляясь сотрудником банка, аферист просит сообщить данный код. В результате деньги со счета снимаются.

В издании также добавили, что в настоящем году число соответствующих махинаций увеличилось, они случаются до 4 раз в месяц. Возврат средств при таком переводе становится сложнее.

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