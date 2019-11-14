ТОП пробок 14 ноября в Петербурге: автомобилисты жалуются на испорченное утро

Сегодняшнее утро, 14 ноября, расстроило автомобилистов состоянием на дорогах. Петербуржцы жалуются, что стоят в многокилометровых пробках, Приморский проспект и вовсе перекрыт.

Наибольшая загруженность зафиксирована на Приморском проспекте. Согласно данным «Яндекс.Пробки», загруженность магистрали из центра составляет уже 6 баллов.

Чуть меньшая плотность движения наблюдается на внутренней стороне КАД — от Рябовского шоссе до Колтушского шоссе. Рекордно длинная пробка за последнюю неделю растянулась на 5,5 километров.

Топ-3 пробок по данным «Яндекса» завершает Выборгский проспект. Загруженность наблюдается от станции метро «Площадь Ленина» в сторону центра города. Автомобилисты, застрявшие на участке, жалуются на происходящее в социальных сетях.

Кроме того, неприятные и продолжительные заторы зафиксированы в Московском районе и на Литейном — Загородном. Пробки достигают 7 баллов. Ситуацию на дорогах усугубили несколько аварий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали даты, в которые будет прекращено движение на некоторых участках Петербурга. Пробки вызваны Культурным форумом.