В Петербурге адвокат-мошенник брал взятки за урегулирование несуществующих дел

В пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу предупреждают, что в последнее время участились случаи подобного рода мошенничеств. За последние два месяца возбуждено 6 уголовных дел против 8 адвокатов. Фото: Baltphoto

В пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу предупреждают, что в последнее время участились случаи подобного рода мошенничеств. За последние два месяца возбуждено 6 уголовных дел против 8 адвокатов. Фото: Baltphoto

Юрист сообщил предпринимателю о якобы планирующемся возбуждении уголовного дела в его отношении и попросил взятку в 3 миллиона рублей, чтобы решить вопрос в пользу бизнесмена.

По информации правоохранительных органов, адвокат-мошенник встретился с жертвой, петербургским предпринимателе, в октябре 2019 года. Он попросил взятку в размере 3 миллионов рублей, чтобы передать деньги сотрудникам полиции для якобы урегулирования вопроса возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена.

Коммерсант согласился передать сумму, однако не поверил юристу и при встрече, которая состоялась 13 ноября 2019 года, отдал мошеннику муляж. В это же время адвоката задержали сотрудники ФСБ. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании главы компании, с преступным умыслом взявшей у банка «Таврический» в кредит 129 миллионов рублей.