Движение на северном участке ЗСД полностью перекроют в ночь на 15 ноября

Движение на северном участке ЗСД полностью перекроют в ночь на 15 ноября
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В пятницу, 15 ноября, на северном участке ЗСД полностью перекроют проезд. Причиной изменения движения стала установка металлоконструкций — маршрутных указателей.

В результате проведения ремонтных работ движение на участке ЗСД от КАД до трассы «Скандинавия» прекратится завтра с часу ночи до пяти утра.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы», въезд на ЗСД с КАД в южном направлении будет доступен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самых «красных» участках сегодня утром, 14 ноября. В четверг на территории Северной столицы наблюдались многокилометровые пробки. Приморский проспект практически полностью перекрыли. Ситуацию на дорогах усугубили несколько дорожно-транспортных происшествий.

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Движение на северном участке ЗСД полностью перекроют в ночь на 15 ноября
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