АвтоВАЗ стал проверять отечественные автомобили по-новому

АвтоВАЗ стал проверять отечественные автомобили по-новому
Lada Kalina. Фото: Wikipedia

В АвтоВАЗе, присоединившись к Всероссийскому дню качества, который отмечается 10 ноября, поделились, что стали намного щепетильнее проверять качество выпускаемых моделей «Лады».

Стандарты проверки качества продуктов отечественного автопрома претерпели существенные изменения. Так, стали другими алгоритмы финальных проверок и логистика тестов автомобилей, сообщает портал Автоновости дня, ссылаясь на представителя пресс-службы АвтоВАЗа Стаса Березию.

Представитель завода отмечает, что реорганизация процессов позволит оптимизировать расходы на перемещение машин и уборку цеховых территорий. Также, вероятность, что технологи пропустят какую-либо недоработку модели, становится значительно ниже.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на АвтоВАЗе собрали первую партию обновленной модели Lada 4×4.

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