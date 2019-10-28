АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4×4

Специалисты довольны результатом, так что совсем скоро покупатели увидят автомобиль и смогут его приобрести.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем сообщает «Лада.Онлай», ссылаясь на собственные источники. Партию обновленной Lada 4×4 выпустили еще на прошлой неделе – работники завода считают, что все «уже смотрится товарно», так что ждать начала продаж осталось недолго. Отмечается, что внешне внедорожник практически не изменится, а вот в салоне появится приборная парень и центральный тоннель, а также новые сидения и задний диван с тремя подголовниками. По технической части нововведений мало. По предварительным данным, Lada 4×4 станет доступна для приобретения уже в начале 2020 года. К слову, ожидалось, что машину выпустят намного раньше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительница Петербурга отправится в колонию за угоны автомобилей. Оба автомобиля спустя несколько дней были обнаружены в частично разукомплектованном виде в районе гаражных кооперативов.