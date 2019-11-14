На Международный культурный форум в Петербург приехало рекордное число гостей

Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2019 году собрал рекордные 35 тыс. гостей из 96 стран. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на церемонии открытия.

«Мы рады, что Китай, наш стратегический партнер в международном сотрудничестве, в этом году получил статус страны-гостя форума», — отметил Беглов.

Форум в этом году отличает насыщенная деловая повестка. Всего, по словам губернатора, будет подписано более 90 соглашений.

Главной темой VIII форума стали Культурные коды в условиях глобализации. Церемония открытия прошла 14 ноября в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа. Участие в ней приняли заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Работа форума завершится 16 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первый день Международного культурного форума правительство Петербурга заключило соглашение о сотрудничестве с закрытым акционерным обществом «Русская медиагруппа».