Смольный и «Русская медиагруппа» заключили соглашение о сотрудничестве

Правительство Петербурга заключило соглашение о сотрудничестве с закрытым акционерным обществом «Русская медиагруппа». Подписание документов состоялось 14 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Свои подписи оставили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров ЗАО «Русская медиагруппа» Сергей Бунин. Встреча прошла в Главном Штабе Эрмитажа.

Беглов выразил благодарность руководству медиагруппы за освещение событий и участие в жизни города. Бунин в ответ поблагодарил Петербург за доверие.

«Будем оправдывать ваше доверие», — добавил он.

Напомним, в Петербурге 14 ноября стартовал VIII Международный культурный форум. Темой этого года стали Культурные коды в условиях глобализации. Ожидается, что участие в форуме примут 37 тыс. человек из 91 страны.