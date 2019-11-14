Пулково навязывает авиаперевозчикам использование телетрапа

Пулково навязывает авиаперевозчикам использование телетрапа
ООО "Воздушные ворота Северной столицы" обязали устранить нарушения. Фото: Baltphoto

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) Петебурга уличило городской аэропорт в навязывании услуг авиакомпаниям.

Как выяснилось, Пулково нарушал антимонопольное законодательство. Об этом стало известно из-за жалобы перевозчика, авиакомпании «Алроса», которая решила разобраться в оплате использования телескопических трапов в аэропорту.

Телетрапы предназначены для более комфортного перемещения пассажиров в здание аэропорта. С его помощью путешественники, минуя автобус, могут быстрее пройти за багажом или на паспортный контроль.

По информации, полученной УФАС, аэропорт Петербурга взимал плату за использование трапа не по фактическому времени, а по часам, с учетом округления неполного часа до полного. Также перевозчики были вынуждены платить за лишний час при переходе суток.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о проведении ремонтных дорог на въезде в Пулково, которые стали причиной пробки.

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Пулково навязывает авиаперевозчикам использование телетрапа
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