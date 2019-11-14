Комиссия ЗакСа Петербурга проверит Федерацию профсоюзов

Комиссия ЗакСа Петербурга проверит Федерацию профсоюзов
По мнению депутат Алексея Цивилева, необходимо пересмотреть деятельность профсоюзов в Петербурге. Фото: Google View

Рабочая группа петербургских депутатов проверит, как распоряжается имуществом Федерация профсоюзов Петербурга и Ленобласти.

При этом глава федерации, Валерий Дербин, отмечает, что ведомство готово к любым проверкам, поскольку их регулярно устраивают соответсвующие структуры: от налоговиков до правоохранительных органов. Причиной создания комиссии стали систематические обращения горожан, которые, в том или ином ключе, обеспокоены деятельностью профсоюзов.

Так, наибольшее количество вопросов связано с предоставлением летнего оздоровительного отдыха для детей и взрослых. Кроме того, петербуржцев волнует вопрос распоряжения федерацией принадлежащим ей имуществом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что университет профсоюзов в Петербурге хотел взыскать с бывшей студентки больше 600 тысяч рублей в качестве неустойки.

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