В Петербурге Университет профсоюзов хотел взыскать с бывшей студентки неустойку в 670 тысяч

Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов (СПбГУП) хотел взыскать с отчисленной за несвоевременную оплату обучения студентки неустойку суммой более полумиллиона рублей.

Изначально девушка поступила на бюджетное отделение, однако затем была переведена на платную основу. Согласно договору, студентка обязалась внести полную сумму стоимости обучения до 1 марта 2016 года, но не сделала этого, в связи с чем была отчислена.

В 2019 году, как пишет «Фонтанка», университет обратился с иском в Череповецкий городской суд, намереваясь взыскать 173 тысячи рублей за год обучения, и более 600 тысяч за «неустойку», то есть начисленные за три года проценты. После дело было передано в городской суд Петербурга, а университет снизил требуемую сумму: затраты на обучение, которые было необходимо возместить девушке, составили 131 тысячу рублей, а проценты — 539 тысяч.

Однако решением суда расходы ВУЗа понизили до 128 тысяч, а размер неустойки — до 55.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский депутат предложил искать наркотики в канализациях ВУЗов.