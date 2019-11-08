Депутат предложил искать наркотики в канализациях вузов Петербурга

В Петербурге депутатов заинтересовали канализационные сети высших учебных заведений. Пробы сточных вод предлагают исследовать на наличие следов наркотиков.

С инициативой выступил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев. Он обратился к председателю антинаркотической комиссии губернатору Петербурга Александру Беглову.

«На основании данных исследований будет возможно адресно осуществлять профилактику наркотической зависимости в студенческой среде», — отметил Цивилев.

Депутат просит Беглова предоставить доступ к канализационным сетям вузов. Средства на проведения исследований предлагается собрать путем создания фандрайзингового проекта.

Аналогичный опыт применялся в Европе, Австралии, США, Канаде, Южной Корее и других странах, подчеркнул парламентарий. Стоки очистных станций анализировались не менее раза в неделю. Результаты исследований позволили отследить динамику потребления наркотиков среди студентов.

Депутат отмечает, что в России насчитывается около 4 млн наркоманов. Порядка 70% из них, по результатам социологических исследований, впервые попробовали наркотики до 18 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у дома на Турку задержали студента вуза с 16 пакетиками синтетических наркотиков.