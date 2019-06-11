У дома по Турку задержали студента высшего учебного заведения, который делал «закладки» во дворе

У него 16 пакетиков с синтетическим наркотиком. Фото: http://sibrkvvmvd.ru

У него 16 пакетиков с синтетическим наркотиком. Фото: http://sibrkvvmvd.ru

Молодой человек 23 лет вел себя подозрительно и попытался скрыться.

Инцидент произошел 9 июня около 22:50 возле лома 23, корпус 1 по улице Турку во Фрунзенском районе Петербурга. Сотрудники Росгвардии заметили молодого человека, который вел себя странно – он оглядывался по сторонам и явно нервничал. Сотрудник вневедомственного охраны решил проверить молодого человека. А тот в свою очередь пустился в бега.

Спустя некоторое время его задержали и нашли у него 16 пакетиков с синтетическим наркотиком.

Задержанного, студента одного из высших учебных заведений города, передали сотрудникам 12 отдела полиции. Впоследствии у задержанного было изъято 16 пакетиков с веществом белого цвета. Позже экспертиза установила, что изъятое вещество – это метамфетамин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково задержали более 5 тысяч таблеток поддельной «Виагры» из Индии.