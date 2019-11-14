Во «ВКонтакте» назвали причину введения дизлайков

Во &#171;ВКонтакте&#187; назвали причину введения дизлайков
Пользователи смогу поставить негативную отметку на комментарий. Фото: Pixabay

Представители популярной соцсети «ВКонтакте» рассказали, для чего в ресурсе появятся дизлайки для комментариев.

По их словам, данное нововведение позволит выяснить, какая реакция у пользователей на тот или иной комментарий. В настоящее время юзеры могут получать и оставлять только позитивные сигналы.

Представители также отметили, сообщили в компании «Газете.Ru», что изначально вопрос планировалось решить при помощи алгоритмов. Однако решили, что порог приемлемости у всех сообществ разный. Поэтому о пользе и важности мнений расскажут сами пользователи соцсети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что о появлении дизлайков в социальной сети рассказали в ходе конференции VK Content Day. Как именно функция будет работать, пока неизвестно.

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Во «ВКонтакте» назвали причину введения дизлайков
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