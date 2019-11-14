Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже Благовещенска

Руководитель ЧОПа «Сириус-А» задержан по подозрению в нарушении норм безопасности при оказании услуг, повлекших за собой смерть по неосторожности.

Сегодня, 14 ноября, стало известно о задержании генерального директора частной охранной организации «Сириус-А», осуществлявшей охрану благовещенского колледжа, в котором утром один из студентов открыл стрельбу из принесенного с собой оружия. В результате произошедшего погибли двое человек, еще трое ранены.

По версии следствия, подозреваемый допустил к охране учебного заведения сотрудника без соответствующей лицензии. На данный момент руководитель охранной фирмы находится в СИЗО.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно—коммунального хозяйства открыл стрельбу в здании учебного заведения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.