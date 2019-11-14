Владелец «Рольфа» намерен продать свой бизнес

"Рольф" был основан Сергеем Петровым в 1991 году. Фото: Google View

"Рольф" был основан Сергеем Петровым в 1991 году. Фото: Google View

Руководство крупнейшего российского автодилера «Рольф», которым является кипрская компания Delance Limited, обсуждает возможность продажи бизнеса.

На данный момент основатель «Рольфа» Сергей Петров, совместно с подконтрольной организацией Delance Limited и квалифицированными юристами и бизнес-консультантами, рассматривают возможность передачи прав владения группой компаний. В ближайшее время «Рольф» намерен оповестить о возможностях потенциальных инесторов проекта, пишет «Интерфакс».

Отметим, что «Рольф» является дилером 22 автомобильных марок, а также имеет 62 отделения в России. Основатель компании Сергей Петров покинул страну из-за обвинений в выводе четырех миллиардов рублей за рубеж.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в июне 2019 года СК возбудил уголовное дело против владельца «Рольфа».