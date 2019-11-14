В Театре на Васильевском поставят семь пьес за семь дней

В Театре на Васильевском проводят творческий эксперимент. Там собираются показать семь пьес за семь дней.

Самые успешные театральные эскизы могут в будущем стать полноценными спектаклями и попасть в репертуар театра.

Подготовит пьесы творческая лаборатория режиссера Виктора Рыжакова из Москвы, сообщает «ЛенТВ24«.

Стоит отметить, что все действие будет разворачиваться на крохотной части сцены.

С 14 ноября на сценах театра развернутся еще четыре спектакля, которые были созданы в союзе двух столиц.

«Это бесконечно интересно. Те спектакли, которые я видел сегодня, зарисовки к спектаклям, они найдут, скорее всего, место в репертуаре театра», — говорит художественный руководитель театра Владимир Словохотов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Мариинский, Михайловский театры и театр Балета Бориса Эйфмана из Петербурга проведут на Кубе гала-концерт в подарок к 500-летию Гаваны. Представление состоится 15 ноября.В понедельник об этом договорись президент Кубы Мигель Диас-Канель и губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.